PKK'nın zorla dağa çıkardığı çocuk, örgütün kirli yöntemlerini deşifre etti

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığından aldığı bilgiye göre, başta PKK olmak üzere terör örgütlerinin baskı ve tehdit uygulayarak kandırdığı çocukların insan ticareti mağduru olarak tanımlanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda "İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik" hükümleri gereğince Türk vatandaşı yabancı ayrımı yapılmaksızın işlemleri yürüten İl Göç İdaresi Müdürlüklerinin mülakatları sonucunda 21 Ocak 2022 itibarıyla zorla örgüte alınan 2'si Suriye uyruklu 15 çocuk "insan ticareti mağduru" olarak tanımlandı.

PKK'nın zulmüne maruz kaldıkları dönemdeki yaşlarının 9-17 olduğu belirlenen çocuklarla yapılan mülakatlar ise terör örgütü PKK'nın çocukları nasıl kandırdığını ve örgüte kazandırmaya çalıştığını gözler önüne serdi.

Çocuklar Gara'ya götürüldü

İnsan ticareti mağduru olarak tanımlanan ve 14 yaşında katıldığı PKK'dan kaçarak kurtulan Suriye uyruklu bir çocuk, yapılan mülakatta, 12 yaşındayken babasının vefat ettiğini söyledi.

Suriye'nin Halep kentinde örgütün eylemlerinin olduğunu, arkadaşlarının kendisini bu eylemlere götürdüğünü anlatan, zorla örgüte alınan çocuk, PKK'nın arkadaşlarına ve kendisine "Toplantılara katılın" dediğini aktardı.

PKK tarafından kandırılarak örgüte alınan çocuk, şunları kaydetti:

"'Cezire Derik tarafında bir yere götüreceğiz, sizi eğitip tekrar geri göndereceğiz. Tekrar evinize döneceksiniz, sadece olgunlaşmanız için sizi eğiteceğiz' dediler. Bir grup olarak bizi Suriye Cezire tarafına gönderdiler. 1,5 ay Derik tarafında siyasi eğitim verdiler. 1,5 aylık eğitimi tamamladık fakat baktık ki bizi göndermiyorlar. Dediler ki 'Artık kadromuzdasınız nasıl eve gidersiniz?' Gerçekten bizi kandırdılar, geri döneceğimizi söyleyip göndermediler. Bize 'Burada özgürsünüz ve eğitim de gördünüz, gerilla olacaksınız ailenizi unutun' dediler. Bu şekilde kandırdılar bizi."

Daha sonra kendisi gibi iki çocukla birlikte kırsal bölgeye gönderildiğini belirten çocuk, ilk olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine götürüldüğünü daha sonra da Zap ve Metina'daki altyapıya yerleştirildiğini, Metina'da bulunduğu dönemde ise kaçmayı başardığını söyledi.

Zorla örgüte alınan çocuk, "Zap ve Metina'da bir mağarada kalıyorduk. Orda bize askeri ve siyasi eğitimleri beraber veriyorlardı. 'Sizi olgunlaşmanız ve hazırlanmanız' için eğitiyoruz diyorlardı. 'Biz de ne savaşı ne silahı bu yaşta nerden bilelim bunları' dedik. Böyle olacağını bilseydim hiç gelmezdim. Gerçekten bunlar beni kandırdı. Orada HPG ve YJA Star grupları var. Zaten kadınların hepsi YJA Star'a bağlı. YJA Star savaşmak için genç kadınlar yetiştiriyordu. Kışları mağaralarda siyasi ve teorik eğitimler veriyorlardı. Erkek ve kadın beraber yaşıyorlar ama 'Bizim ahlakımız iyi, kötü şeyler yapmayın' diyorlardı." ifadelerini kullandı.

"PKK aileden koparıyor"

Sözde üst düzey yöneticilerin örgüt üyeleri arasında duygusal ilişki yaşanmasını istemediğini söylediğini ancak bazı sözde yöneticilerin örgüt üyeleriyle uzun süredir birlikte olduğunu kaydeden çocuk, örgütün çocukları ailelerinden kopardığının altını çizdi.

Zorla örgüte alınan çocuk, şöyle devam etti:

"Bize Türkiye'nin en büyük düşmanımız olduğunu söylediler. Özellikle Türkiye'den katılanları korkutmak için 'Kaçanlara tecavüz ediyorlar, psikolojik baskı uyguluyorlar' diyorlardı. Sadece kaçıp özgürlüklerine, ailelerine kavuşmasınlar diye bu şekilde propaganda yapıyorlardı. Ama geldim çok şükür öyle bir şey görmedim. Kaçıp kurtulduğum için çok memnunum. Geldiğim zaman pişmanlık yasası vardı, pişmanlık yasasında yargılandım sonuna kadar da devlet bize yardımcı oldu. İnsan oralarda geçirdiği yıllarına çok büyük bir pişmanlık yaşıyor. 1,5 sene oldu geleli. Herkesin benim gibi gelmesini bir kişinin bile orda kalmamasını, gelip burada özgürce yaşamalarını istiyorum. Orada boş bir ömür geçiriyorlar."