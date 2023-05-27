  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya PKK’nın yayın organı Bay Bay Kemal’e oy dilendi
Medya

PKK’nın yayın organı Bay Bay Kemal’e oy dilendi

Yeniakit Publisher
2023-05-27 10:55:00 -
PKK’nın yayın organı Bay Bay Kemal’e oy dilendi

Terör örgütü PKK'nın Kandil’den yönetilen propaganda gazetesi 'Yeni Özgür Politika', Kılıçdaroğlu'na manşetten oy istemeye devam ediyor.

Terör örgütleri PKK ve FETÖ, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi'nde koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Kandil'in sözde yöneticileri her seferinde Kılıçdaroğlu için oy çağrısı yaptı. Kandil partisi HDP de alenen CHP liderine oy istedi.

Yetmiyor gibi PKK'nın sözde yayın organları da Kılıçdaroğlu için oy dilenirken, Erdoğan aleyhine rezil ifadelere yer verdiler.

PKK'nın sözde yayın organı "Yeni Özgür Politika" isimli paçavra, bugün manşetinden Kılıçdaroğlu için güzelleme yaptı. Manşette, "Bir tokat da sen at" ifadesine yer verildi.

Resim
ÖNE ÇIKAN VİDEO

HDP'li Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'na kırılmış!
HDP'li Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'na kırılmış!

Siyaset

HDP'li Ahmet Türk Kılıçdaroğlu'na kırılmış!

Kılıçdaroğlu'nun 'Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!
Kılıçdaroğlu'nun 'Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

Sosyal Medya

Kılıçdaroğlu'nun 'Samimi Müslüman Erdoğan'a oy vermez' sözlerine sosyal medyada tepki yağdı!

'Tümüyle karartma altındayım' dedikten 26 dakika sonra FOX TV canlı yayınına çıkan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı!
'Tümüyle karartma altındayım' dedikten 26 dakika sonra FOX TV canlı yayınına çıkan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı!

Sosyal Medya

'Tümüyle karartma altındayım' dedikten 26 dakika sonra FOX TV canlı yayınına çıkan Kılıçdaroğlu'na sosyal medyada tepki yağdı!

Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse ne yapacak? Bülent Kuşoğlu cevapladı!
Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse ne yapacak? Bülent Kuşoğlu cevapladı!

Siyaset

Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse ne yapacak? Bülent Kuşoğlu cevapladı!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23