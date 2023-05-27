PKK’nın yayın organı Bay Bay Kemal’e oy dilendi

Terör örgütleri PKK ve FETÖ, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı İkinci Tur Seçimi'nde koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldı.

Kandil'in sözde yöneticileri her seferinde Kılıçdaroğlu için oy çağrısı yaptı. Kandil partisi HDP de alenen CHP liderine oy istedi.

Yetmiyor gibi PKK'nın sözde yayın organları da Kılıçdaroğlu için oy dilenirken, Erdoğan aleyhine rezil ifadelere yer verdiler.

PKK'nın sözde yayın organı "Yeni Özgür Politika" isimli paçavra, bugün manşetinden Kılıçdaroğlu için güzelleme yaptı. Manşette, "Bir tokat da sen at" ifadesine yer verildi.



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