PKK'nın varlığını bitirecek anlaşma uygulamaya konuldu

IKBY İçişleri Bakanı Rebivar Ahmed, Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Kasım Araci ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis, Erbil ile Bağdat yönetimlerinin BM gözetiminde 9 Ekim'de imzaladıkları ve terör örgütü PKK'nın Sincar'daki varlığını sonlandıracak anlaşmaya ilişkin bir toplantı gerçekleştirdi.

Ahmed ve Araci, Erbil'de gerçekleştirilen toplantı sonrası basına yaptıkları açıklamada, Sincar anlaşmasının uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Anlaşma uygulamaya konuldu

IKBY İçişleri Bakanı Ahmed, "Sincar anlaşması ve aşamalarının uygulamaya konulmasına başladık. Her iki taraf da, anlaşmanın tüm maddelerinin, olduğu gibi uygulamaya konulmasında mutabık kaldı. Sincar'ın yeniden imarı, güvenliği, askeri tesisi ve anlaşma maddelerinin uygulanması için geçici olarak kısa süre içinde bir yol haritası oluşturulacak." diye konuştu.

"Sincar'ın askeri güvenliğini ele alamaz"

Her iki tarafın da şu an için yeni bir Kaymakam atanmasına karar verdiğini aktaran Ahmed, "Sincar halkının dışında başka hiçbir güç (terör örgütü PKK), Sincar'ın askeri güvenliğini ele alamaz. Dışarıdan gelenlerin Sincar'ın geleceğinde yeri olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Ahmed, BM'nin söz konusu anlaşmada gözlemci olduğuna ve sürekli şekilde anlaşmanın uygulamaya konulmasını gözlemleyeceğine dikkati çekti.

"Zarar veren herkesi uzaklaştıracağız"

Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Araci de Irak'ın güvenliği açısından hassas bir yere sahip Sincar anlaşması için önemli bir yol kat edildiğine işaret ederek, "Sincar dosyası, hassas ve önemli bir dosya. Göçmenlerin evlerine dönmesi ve sivil hayata kavuşması. İlçenin güvenliğine zarar veren herkesi uzaklaştıracağız." şeklinde konuştu.

Araci ayrıca "Iraklı olmayan hiçbir güç (terör örgütü PKK) Sincar'da kalmayacak. Sincar ve bölgede kalacak tek güç Irak güvenlik güçleri olacak." ifadelerini kullandı.

"2 bin 500 güvenlik unsuru için atama yapılacak"

Bağdat ile Erbil arasında 9 Ekim'de imzalanan anlaşma metnine göre, Sincar'da ilçe kaymakamı ve diğer idari birimler için yeni atamalar gerçekleştirilecek. Sincar içindeki güvenliğin sağlanması ise Sincar polis güçleri, Ulusal Güvenlik Müsteşarlığı ve Ulusal İstihbarat Servisi tarafından IKBY güçleriyle koordinasyonlu şekilde yürütülecek. Yasal olmayan tüm silahlı yapıların ilçe dışına çıkarılmasını da öngören anlaşma doğrultusunda, IKBY ile iş birliği kapsamında 2 bin 500 güvenlik unsuru için atama yapılacak.

"PKK'nın bölgede hiçbir rolü olmayacak"

Anlaşmada, "PKK'nın Sincar ve çevresindeki bölgelerde varlığı sonlandırılacak. PKK ve ona bağlı tüm yapıların bölgede hiçbir rolü olmayacak." maddesi de yer aldı. Anlaşma kapsamında ayrıca, Sincar'ın güvenlik ve idari yönetiminin gözden geçirilmesi ve yeniden imarı için Bağdat ile IKBY arasında ortak komite kurulması kararlaştırıldı. Sincar'da varlık gösteren Haşdi Şabi güçlerinin de ilçe dışına çıkarılacağı ifade ediliyor.