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Gündem

PKK’nın sözde lider kadrosunun nereye topukladığı belli oldu! ‘Ciddi duyumlar aldım’

TSK’nın yaptığı operasyonlar karşısında ağır kayıplar veren PKK’nın sözde lider kadrosunun neredeyse 4’te 3’ünün yok edildiği belirtildi. Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi isimlere ulaşılmasının an meselesi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, 'Yaptığım saha çalışmasında, örgüt liderlerinin Kandil'den Kerkük'teki Feylek bölgesine kaçıp sivil halkın arasına saklandığı ortaya çıktı. Kandil'de mağaralarda bile barınamayacak duruma geldiklerine dair ciddi duyumlar aldım' dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-19 10:36:00 -
PKK’nın sözde lider kadrosunun nereye topukladığı belli oldu! ‘Ciddi duyumlar aldım’

Gaziantep Üniversitesi Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler öğretim üyesi Doç. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Akşam’a yaptığı değerlendirmede, terör örgütü PKK’nın son 5 yılda bitme noktasına nasıl geldiğini anlattı: “Türkiye’nin terör stratejisi ciddi manada başarı sağladı. Doğu-Güneydoğu’da artık hiçbir kara yolunda yol kesemiyorlar. Herhangi alan hakimiyeti, kontrolü kalmadı. Gecenin 01.00’den Ağrı’dan Cizre’ye rahatlıkla geliyorsunuz.”

İHA’lardan kaçamıyorlar

“Mağarada bile İHA’lar tarafından tespit edilip yok ediliyorlar. Haftanin ve sınırdaki 8 örgüt kampına ciddi operasyonlar yapıldı. Örgüt, artık Türkiye’ye sızamaz hale geldi. TSK, Suriye’de uyguladığı taktiği, Irak’ta yaptı. Türkiye; sınıra yakın, başta Haftanin olmak üzere birçok noktada küçük askeri üsler kuruyor, örgüt buralara giremiyor. Türkiye, temizlediği yerleri bölgesel hükümete teslim ediyor. Bu doğru bir taktik.”

Tepenin 4’te 3’ü yok edildi

Türkiye’nin baskı kurduğu bir başka nokta, Şengal ve Sincar hattında. Bu bölgede yaşayan Ezidiler, Türkiye’yi ciddi manada destekliyor. Türkiye, sahada şu anda tam pres ilerliyor. Son 6 ayda terör örgütünün lider kadrosunun neredeyse 4’te 3’ü yok edildi. Bu da Murat Karayılan, Cemil Bayık gibi isimlere ulaşılmasının an meselesi olduğunu ortaya koydu. Türk istihbaratı ciddi manada başarı sağlıyor. Yaptığım saha çalışmasında, örgüt liderlerinin Kandil’den Kerkük’teki Feylek bölgesine kaçıp sivil halkın arasına saklandığı ortaya çıktı. Kandil’de mağaralarda bile barınamayacak duruma geldiklerine dair ciddi duyumlar aldım.”

Annelerin direnci çok etkili

“Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan annelerin başarısı da çözülmede çok etikili oldu. Örgütte çok ciddi kopmalar oluyor. Anneler örgüt üzerinde çok büyük psikolojik baskı kurdu. Hem katılımı engelledi, hem de dağda olanların geri gelmesine yardımcı oldu.”

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Yorumlar

Mustafa

Dünyanın koruduğu kobaniye bakın
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Ulvi

Mademki sivillerin içine topuklamışlar.Kuşçubaşı Eşreflerin sahneye çıkma zamanı gelmiş.
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