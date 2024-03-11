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Gündem PKK’nın siyasi uzantısı tarihte ilk kez CHP sayesinde İBB’de grup kurabilecek! Başkent uyursa cumhuriyet’te uyur
Gündem

PKK’nın siyasi uzantısı tarihte ilk kez CHP sayesinde İBB’de grup kurabilecek! Başkent uyursa cumhuriyet’te uyur

Yeniakit Publisher
2024-03-11 12:30:00 -
PKK’nın siyasi uzantısı tarihte ilk kez CHP sayesinde İBB’de grup kurabilecek! Başkent uyursa cumhuriyet’te uyur

Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı, Yeniçağ Yazarı Servet Avcı, 'Başkent uyursa cumhuriyet de uyur' başlıklı bir yazı kaleme aldı. Avcı, yazısında 'Bu seçimler, sadece yerel seçim değildir, 2028’in altyapı seçimleridir… CHP ve PKK’nın siyasî uzantısının ortaklaşa atacağı adımların topluma yedirilmesi, daha doğrusu toplumun bunu kabullenmeye hazır hâle getirilmesidir…' ifadelerine yer verdi.

31 Mart yerel seçimlerine çok kısa bir süre kala, siyasi partiler ve adaylar artık son çalışmalarını yapıyor. CHP ve DEM Parti'nin Kent Uzlaşısı adı altında birleşmesi, pek çok kişi tarafından tepki ile karşılanırken, Yeniçağ Yazarı Servet Avcı'dan gündemi sarsacak bir yazı geldi.

 

Avcı, yazısında 'İstanbul’da ve kritik il Mersin’de PKK’nın siyasî uzantısı parti, CHP’den ‘uzlaşı’ adı altında alacağını aldı…' ifadesine yer verirken, 'Bu seçimler, sadece yerel seçim değildir, 2028’in altyapı seçimleridir… CHP ve PKK’nın siyasî uzantısının ortaklaşa atacağı adımların topluma yedirilmesi, daha doğrusu toplumun bunu kabullenmeye hazır hâle getirilmesidir' diyerek CHP ve DEM Parti arasındaki Kent Uzlaşısı'nı hedef aldı.

İşte Servet Avcı'nın o yazısından bir bölüm:

Daha 6 ay öncesine kadar ne ‘kent uzlaşısı’ kavramı biliniyordu ne de DEM Parti… Eylül ayında kaleme almıştım CHP içindeki bölücü ihaneti, bu ihanet karşısında sessiz kalanları veya sahiplenenleri, belediye meclis üyesi pazarlığını, ‘örtülü seçim iş birliği’ hazırlığını…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sonra ‘kent uzlaşısı’ da ortaya çıktı, yeni parti DEM de… İstanbul’da ve kritik il Mersin’de PKK’nın siyasî uzantısı parti, CHP’den ‘uzlaşı’ adı altında alacağını aldı…

Esenyurt’u adeta ‘kurtarılmış bölge’ gibi kendi ad ve amblemi üzerinden DEM’e bırakan CHP, İstanbul’da Esenyurt, Tuzla, Eyüpsultan, Üsküdar, Kartal, Sancaktepe, Sarıyer, Beyoğlu, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde garanti 30 belediye meclis üyeliğini de verdi… Böylece PKK’nın siyasî çizgisi tarihinde ilk defa İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde grup kurma şansına kavuştu…

Biz zaten öngörmüştük ama ihanetin Ankara’ya sıçradığını kamuoyu DEM’in eşbaşkan adayı Öztürk Türkdoğan’ın açıklamasıyla öğrendi… PKK’nın siyasî uzantısı, Yenimahalle, Polatlı ve Bala’da kent uzlaşısı çerçevesinde aday çıkarmadıklarını, CHP listelerine belediye meclis üyesi adayı koyduklarını ilân etti…

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Yorumlar

Mehmet Aktepe

Papazın oğlu kendisinden bekleneni yapar

Durmuş dayi

Yalan, iftira bu müslümanım diye geçinen süslümanlar in işi olmuş. Ülkedeki büyük hırsızlıkları, büyük hırsızları yazmıyor varsa yoksa CHP. Birde yalan yazıyor bu cahil.
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