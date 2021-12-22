PKK'nın siyasi kolu HDP, Temel Karamollaoğlu'nu mutlu etti
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti. Karamollaoğlu, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ziyaretinden dolayı memnun olduğunu söyledi.
İyi Parti ile CHP'nin de içerisinde bulunduğu 'Zillet İttifakı'nın ortakları terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile Saadet Partisi bir araya geldi.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı kabul etti.
Saadet Partisi Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşme sonrası Karamollaoğlu ile Buldan ortak basın açıklaması düzenledi.
Temal Karamollaoğlu, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ziyaretinden dolayı memnun olduğunu belirtti.