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Gündem PKK'nın sığınağında uyuşturucu bulundu
Gündem

PKK'nın sığınağında uyuşturucu bulundu

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta 12 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-27 21:02:00 -
PKK'nın sığınağında uyuşturucu bulundu

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında devam eden Eren Abluka-2 operasyonu kapsamında terör örgütü PKK'nın kullandığı sığınakta 12 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, örgütün kullandığı sığınakta gerçekleştirilen arama tarama faaliyetinde, piknik tüpü, güneş paneli, sırt çantası, akü ve çeşitli yaşam malzemesinin imha edildiği belirtildi.

Sığınaktaki arama tarama faaliyetinde, 12 kilogram metamfetamin ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, terörle mücadele operasyonlarına bölge halkının da desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde devam edildiği vurgulandı.

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