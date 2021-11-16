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Gündem PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: HDP'lilerin de bulunduğu 13 kişi tutuklandı
Gündem

PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon: HDP'lilerin de bulunduğu 13 kişi tutuklandı

Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında HDP'lilerin de olduğu 19 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 00:52:00 - 2021-11-16 00:59:51

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan aralarında HDP’lilerin de olduğu 19 şüpheliden 13’ü tutuklandı.

PKK'nın şehir yapılanmasına operasyon

Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK’nın şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, aralarında HDP il yöneticilerinin de bulunduğu 19 kişinin yakalanması için önceki gün Diyarbakır, İzmir, Antalya ve Mardin’de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şafak vakti 19 adrese yapılan baskınlarda aralarında HDP’lilerin de olduğu 19 kişi gözaltına alındı. Bugün akşam saatlerinde emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler, daha sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

 

13 kişi tutuklandı

Nöbetçi mahkeme tarafından aralarında HDP’lilerin de olduğu 13 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 6 kişi serbest bırakıldı.

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