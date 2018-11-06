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PKK’nın petrol korsanlığı bitecek!

Akit’e değerlendirmede bulunan Güvenlik ve Strateji uzmanı Abdullah Ağar, "Türkiye Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonla bu pisliği oradan temizleyerek bölgeye refah getirecektir” dedi.

06 Kasım 2018 Salı 12:31
PKK’nın petrol korsanlığı bitecek!

Oğuzhan Gültekin / ANKARA

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna başlatacağı operasyonla, PKK’nın kurduğu korsan petrol ticareti de son bulacak. Konuya İlişkin Akit’e değerlendirmede bulunan Güvenlik ve Strateji uzmanı Abdullah Ağar, “Fırat’ın doğusu sadece doğal kaynaklarla ilgili bir önem arz etmiyor. En önemlisi jeopolitik bir bölge olmasıdır. Tabii ki çıkarılan petrol bölgede önem arz eder ama Fırat’ın doğusundaki bölgeler, Arap dünyası ve Osmanlı toprakları arasında hem askeri, hem siyasi, hem de ekonomik anlamda önemli bir bölgeydi. Bu stratejik bölgeyi PKK, Amerika sayesinde ele geçirdi. Asıl unsur ABD’nin bölgede söz sahibi olmasını istemesi ve doğal kaynakları kendi çıkarına değerlendirmesidir. Suriye rejimine PKK’yı dayatmak için doğalgaz ve petrol rezervini kullandılar ve başarılı oldular. PKK petrolü çıkardı, Suriye işleyip sattı. Hep terör koridorundan bahsedildi ama o bölge aynı zamanda PKK’nın uyuşturucu koridoruydu. Ortadoğu’da, batının menfaatleri için, İsrail’in menfaatleri için terör örgütleri oraya yerleştirildi ve devamlı destek sağlandı. Fırat’ın doğusu her türlü illegal çalışmanın yapıldığı bir bölge olarak kullanıldı. Türkiye yapacağı operasyonla bu pisliği oradan temizleyerek bölgeye refah getirecektir” ifadelerini kullandı.

ABD, PKK’ya milyonlarca dolar para kazandırıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birçok kez gündeme getirdiği ve PKK’nın, Fırat’ın doğusunda işgal ettiği petrol ve doğalgaz rezervleri, TSK’nın, Fırat’ın doğusuna yapacağı operasyonla kurtarılacak. PKK’nın birçok petrol kuyusunu işgalinden sonra katil Esed ile anlaşıp petrolü ortak çıkarma kararı almışlardı. Eylül ayında Tahran’da gerçekleşen 3’lü zirvede Putin ile görüşen Erdoğan, ABD’nin desteğiyle ele geçirilen petrol kuyularından 800 milyon dolar gelir sağladığına dikkat çekerek, “Deyrizor’dan şu anda terör örgütlerini, PYD’yi, YPG’yi besliyorlar. Neyle? Petrolle. Terör örgütünün orada çok ciddi petrol gelirleri var. 300 milyon dolarlık ham petrol geliri söz konusu. İşlenmiş halini düşünün. Herhalde 700 - 800 milyon doları bulur” şeklinde açıklama yapmıştı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 12:31
  1. Fırat’ın doğusu
  2. PKK
  3. Akit
  4. Güvenlik ve Strateji uzmanı Abdullah Ağar
  5. Arap dünyası
  6. Osmanlı toprakları
  7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  8. TSK
  9. petrol kuyusu
  10. PYD
  11. YPG

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