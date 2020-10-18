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Gündem PKK'nın 'o çocukları' üstlenmişti... Hatay'daki yangının ardından ortaya çıkan alçak yazı!
Gündem

PKK'nın 'o çocukları' üstlenmişti... Hatay'daki yangının ardından ortaya çıkan alçak yazı!

Hatay'da bir hafta önce çıkan yangın 3 ilçeye sıçramış ve bölgede ciddi tahribat meydana getirmişti. Olayı PKK'ya bağlı 'Ateşin Çocukları' üstlenirken, vatandaşların yangın bölgesine yakın bir alanda fark ettiği "Ne varsa yansın" yazısı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 18:19:00 -
PKK'nın 'o çocukları' üstlenmişti... Hatay'daki yangının ardından ortaya çıkan alçak yazı!

Hatay'ın Belen ilçesine bağlı Sarımazı Mahallesi'nde, 9 Ekim saat 10.30 sıralarında başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisiyle İskenderun ve Arsuz ilçelerine bağlı bazı mahallelerdeki konutlara da sıçradı. Havadan ve karadan müdahale edilen yangın, vatandaşların da desteğiyle cumartesi günü akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi.

Yapılan incelemelerde 300 hektarlık ormanın ve yerleşim alanlarında bulunan bazı yerlerin zarar gördüğü tespit edildi. Yangının ardından soruşturma başlatan polis ekipleri yangınla ilgili olarak E.K. ve H.D.'yi gözaltına aldı. İki şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Yangını PKK'lı grup üstlendi

Terör örgütü PKK'ya bağlı 'Ateşin çocukları inisiyatifi'nin üstlendiği, yetkililerin de fail olarak terör örgünü işaret ettiği yangında mağdur olan vatandaşlar, terör örgütlerine tepki gösterdi.

"Ne varsa yansın"

Bölgedeki yangın sonrası küle dönen ormanlardaki acı manzara ortaya çıkarken, Belen ilçesi sınırlarında yerleşim yerlerine uzak bir bölgede bulunan duvarda yazan yazı dikkat çekti. Vatandaşların fark ettiği "Ne varsa yansın" duvar yazısı, tepki çekti. Yazının hala duvarda olduğu görüldü. Yazının kim ya da kimler tarafından yazıldığı araştırılıyor.

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