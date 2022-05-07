PKK'nın kanalına çıkan CHP'lilerin HDP'yi savunması normal
Evlât nöbeti tutan ailelere saldıran HDP'lilere yine CHP sahip çıktı. Ak Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi İsmail Kaya, PKK kanalına çıkanların HDP'ye destek vermesinin normal olduğunu ve halkın hesabı sandıkta soracağını belirtti.
YENİ AKİT ANKARA
Evlât nöbeti tutan ailelere saldıran HDP'lilere yine CHP sahip çıktı. Ak Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi İsmail Kaya, PKK kanalına çıkanların HDP'ye destek vermesinin normal olduğunu ve halkın hesabı sandıkta soracağını belirtti.
Kaya'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımı şöyle:
"CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, evlat nöbeti tutan ailelere saldıran HDP'lileri ziyaretinde, HDP’nin protesto edilmesi için “demokrasi ayıbı” demiş.
Hdp ye destek için PKK nın kanalı çıkan birisi için normal bir durum..
Bu millet size gereken dersi sandıkta verecek…"