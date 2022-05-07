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Siyaset PKK'nın kanalına çıkan CHP'lilerin HDP'yi savunması normal
Siyaset

PKK'nın kanalına çıkan CHP'lilerin HDP'yi savunması normal

Evlât nöbeti tutan ailelere saldıran HDP'lilere yine CHP sahip çıktı. Ak Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi İsmail Kaya, PKK kanalına çıkanların HDP'ye destek vermesinin normal olduğunu ve halkın hesabı sandıkta soracağını belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 16:12:00 -
PKK'nın kanalına çıkan CHP'lilerin HDP'yi savunması normal

YENİ AKİT  ANKARA

Evlât nöbeti tutan ailelere saldıran HDP'lilere yine CHP sahip çıktı. Ak Parti Osmaniye Milletvekili ve TBMM Milli Savunma Komisyonu Üyesi İsmail Kaya, PKK kanalına çıkanların HDP'ye destek vermesinin normal olduğunu ve halkın hesabı sandıkta soracağını belirtti.

Kaya'nın sosyal medya hesabındaki paylaşımı şöyle:

"CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, evlat nöbeti tutan ailelere saldıran HDP'lileri ziyaretinde, HDP’nin protesto edilmesi için “demokrasi ayıbı” demiş.

Hdp ye destek için PKK nın kanalı çıkan birisi için normal bir durum..

Bu millet size gereken dersi sandıkta verecek…"

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