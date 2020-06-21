PKK’nın kaçırdığı kızının yapamadığını kadın polisler yapıyor

Hasan Eğrigöz Ankara

6 yıl önce kaçırılan kızı Ceyhan’a kendisi Kur’an okumayı öğrettiğini ve kızının da kendisine Türkçe okuma yazma öğreteceği sözü verdiğini, ancak bu sözünü yerine getirmeden kızının zorla dağa kaçırıldığını belirten acılı anne, şunları anlattı: “6 yıl önce kızıma Kur’an okumayı öğrettim. O da bana Türkçe okuma-yazma öğretecekti ama bu sözünü yerine getiremeden PKK tarafından dağa kaçırıldı. Burada yanımızda duran kadın polislerimiz ise kızım gibiler. Bana öğretmeye çalışıyorlar.”