PKK'nın İsveç'teki kolu Kadir Kasırga'dan CHP açıklaması

Türk asıllı Sosyal Demokrat İşçi Partili milletvekillerinden Kadir Kasırga, CHP'ye sahip çıktı.

Artı 1 televizyonuna katılan Kadir Kasırga, CHP ile dayanışma içinde olduklarını ve İsveç Parlamentosuna verdikleri öneriden dolayı CHP ve HDP'nin eleştirilmesinin doğru olmadığını belirtti.

İsveç'te terör örgütü PKK'nın program ve gösterilerine katılan Kasırga, terör örgütünün sözde bayrakları ve flamaları önünde lobi yaptığı bilinmekte.

Skandal önerge

İsveç'te iki gün önce dördü Türk asıllı Sosyal Demokrat İşçi Partili milletvekili Parlamentoya, Türkiye, İran, Irak, Suriye'de Kürdistan devletinin kurulmasını için önerge verdikleri ortaya çıkmıştı.

Türk asıllı Sultan Kayhan, Serkan Köse, Kadir Kasırga, Serkan Köse, Roza Güçlü Hedin'inde bulunduğu 13 vekilin imzalarının bulunduğu "Kürt halkının kendi kaderini tayin etme hakkı" başlığı ile parlamentoya sunulan öneride, terör örgütü PKK'dan, "Kürt İşçi Partisi" şeklinde bahsedilmişti.

Önergede 1923 yılında Atatürk'ün etnik milliyetçilik üzerine bir devlet kurduğunun altı çizilirken, bu devletin Kürtleri sürgün ettiği, işkence ettiği ve öldürdüğü iddia edilmişti.

Sosyal Demokrat İşçi Partili milletvekillerinin CHP'yi sık sık ziyaret etmesi de dikkatlerden kaçmamıştı.