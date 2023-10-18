PKK'nın gazetesi Yeni Yaşam'dan skandal 'Filistin' manşeti!

Örgütün gazetesi, "İsrail-Filistin sorunu: Çözüm Öcalan'da" başlığını kullandı.

Gazete haberinde, PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın Hamas'a ilişkin hadsiz sözlerine yer verdi.

"Hamas’ın İslamiyet ile ilgisinin olmadığını dile getiren Abdullah Öcalan, 21 Ocak 2009 tarihli görüşmede, 'Hamas, ne diye provokatif amaçlı iki füze atıyorsun? Senin gücün var mı? Hayır. İsrail’in gücü var mı, güçlü silahları var mı? Var. O halde sen İslamiyet’e değil, başka şeye hizmet ediyorsun.' demişti.