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PKK’nın Binali Yıldırım korkusu

Terör örgütü PKK'nın sözde yöneticilerinden Mehmet Karasu, Binali Yıldırım'ın "Suriye'ye gireceğiz" açıklaması üzerine korkusunu dile getirip neden CHP’nin adayını desteklediklerini açık etmiş oldu.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:35
PKK’nın Binali Yıldırım korkusu

Bebek katili PKK’lı Mehmet Karasu, Mehmetçiğin başarılı harekatlarından duyduğu korkuyu anlattıktan sonra, “Kürtlerin AKP'ye kaybettirmek için bin tane nedeni vardır. Bu bin nedeni Binali Yıldırım’ın Ekrem İmamoğlu ile yaptığı televizyon programında daha da netleştirmiştir, keskinleştirmiştir. Bu yönüyle de İstanbul seçimlerinde hem AKP-MHP iktidarına kaybettireceklerdir hem de Binali Yıldırım’ı bu sözlerinden dolayı cezalandıracaklardır. Eğer İstanbul seçimini kazanırsa yayılmacı politikalarında ısrar edecektir. Binali Yıldırım’ın İmamoğlu’yla yaptığı televizyon programında ‘Suriye'ye gireceğiz’ demesiyle, aslında seçimleri kazanması halinde bu planlamanın devreye konulmaya çalışılacağı anlaşılmaktadır” sözleri ile İstanbul seçimlerinde neden CHP’nin adayını desteklediklerini açık etmiş oldu.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:35
  1. PKK’lı Mehmet Karasu
  2. AKP-MHP
  3. Binali Yıldırım
  4. CHP
  5. İstanbul seçimleri

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