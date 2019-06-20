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PKK’nın asıl karın ağrısı sınır ötesi harekâtlar!

Terör örgütü PKK’nın 31 Mart yerel seçimleri ve yenilenecek İstanbul seçimine CHP ile ittifak yaparak müdahil olmasının nedeni anlaşıldı. Örgütün sözde yöneticilerinden Murat Karasu, “Binali Yıldırım’ın Afrin’i terörden temizledik. Ben seçilirsem Fırat’ın doğusunu da temizleyeceğiz” ifadelerinden duyduğu korkuları dile getirdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:30
PKK’nın asıl karın ağrısı sınır ötesi harekâtlar!

Terör örgütü PKK’nın sözde yöneticileri Murat Karasu, Karayılan">Murat Karayılan, Cemil Bayık, Bese Hozat, Örgütün siyasi uzantısı HDP’lilerin, “İmamoğlu’na oy verin” mesajının karın ağrısının aslında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin başarı ile gerçekleştirdiği sınır ötesi harekâtlar olduğu anlaşıldı. Her fırsatta CHP’nin İstanbul adayına oy verilmesi yönünde çağrıda bulunan terör örgütü PKK’nın sözde yöneticilerinden Murat Karasu, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve rakibinin katıldığı televizyon programını izlediğini belirterek, “Binali Yıldırım’la, Ekrem İmamoğlu'nun televizyon karşılaşmasında Binali Yıldırım açıkça biz Afrin’i terörden temizledik. Oraya Suriyelileri götürdük, diyor” ifadelerini kullandı.

PKK ve HDP’nin karın ağrısı başka!

Afrin’de aldıkları mağlubiyeti hazmedemediklerini gizleyemeyen terörist başı Karasu, Binali Yıldırım’ın Başbakan olduğu dönemde Fırat Kalkanı ve Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatları ile terör örgütünün Mehmetçiğin girdiği bölgelerde bittiğini itiraf ederken, Münbiç, Tel Rıfat ve Fırat’ın doğusuna düzenlenecek harekatlar ile Kuzey Irak’a düzenlenen Pençe Harekatı’ndan nasıl korktuklarını açıkça anlatıyor. Terörist başı Karasu, “Şimdi de Ekrem İmamoğlu ile yapılan televizyon konuşmasında Binali Yıldırım yakında Fırat’ın doğusunu da temizleyeceğiz diyor” cümleleriyle terör örgütüne yönelik düzenlenmesi an meselesi olan harekâtın korkusu içinde olduğunu  ortaya koydu.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:30
  1. Terör örgütü PKK
  2. Murat Karasu
  3. Murat Karayılan
  4. Cemil Bayık
  5. Bese Hozat
  6. HDP
  7. Türk Silahlı Kuvvetleri
  8. CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu
  9. PKK
  10. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
  11. Binali Yıldırım
  12. Zeytin Dalı harekatı
  13. Fırat Kalkanı harekatı

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