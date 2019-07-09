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PKK'nın alçak planı engellendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde sansasyonel eylem hazırlığında kullanılmak terör örgütü PKK'ya ait toprağa gömülü halde patlayıcılar ele geçirildi.

09 Temmuz 2019 Salı 11:56
PKK'nın alçak planı engellendi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, toprağa gömülü patlayıcı ele geçirildi. 

Sansasyonel eylem hazırlığı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Şırnak genelinde, üst düzey devlet görevlilerine veya güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel saldırı hazırlığı içinde bulunduğu, bu amaçla araziye önceden gömülü vaziyette hazır bekletilen patlayıcı maddelerin, örgüte müzahir iş birlikçiler tarafından bulunduğu yerden alınarak teröristlere teslim edileceği yönünde istihbari bilgi elde edildi.

İstihbari bilgiye istinaden 8 Temmuz 23.30 sıralarında Cizre ilçesine bağlı Kebeli köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı birliklerce operasyon düzenlendi.

Operasyonda, toprağa gömülü 15 kilogram patlayıcı, 7 elektrikli fünye, 12 uzaktan kumanda ve ateşleyici olduğu değerlendirilen kumanda ele geçirildi. 

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 11:56
  1. Şırnak
  2. PKK
  3. Cizre
  4. PKK patlayıcı

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