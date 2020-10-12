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Gündem PKK'nın ajansı Mezopotamya Ajans'tan yangınla ilgili itiraf gibi haber
Gündem

PKK'nın ajansı Mezopotamya Ajans'tan yangınla ilgili itiraf gibi haber

Yayımladığı haberlerle adeta PKK'nın ajansı gibi çalışan Mezopotamya Ajans itiraf gibi bir habere imza attı. Hatay'da çıkan yangınla ilgili yaptığı haberde PKK'nın adını geçirmeyen ajans, yangının söndürülmesinden de memnun olmadığını belli etti.

Yeniakit Publisher
2020-10-12 22:28:00 -
PKK'nın ajansı Mezopotamya Ajans'tan yangınla ilgili itiraf gibi haber

Yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK’nın haber ajansı gibi çalışan Mezopotamya Ajans, Hatay’da PKK’nın çıkardığı ve iki günde söndürülebilen yangınla ilgili itiraf gibi bir haber yayımladı. Ajans, şehir merkezlerine kadar sıçrayan ve İHA desteğiyle de anca iki günde söndürülebilen yangını manipüle ederek, ‘Yangın içme suyuyla söndürüldü, halk susuz kaldı’ şeklinde başlık attı.

HDP ve PKK’nın basın-yayın organı gibi çalışan Mezopotamya Ajans, yayımladığı haberlerle infiale neden olmaya devam ediyor. Ajans daha önce de birçok kez devleti hedef alan terörvari haberlere imza atmış ancak herhangi bir adım atılmamıştı.

Kürtleri, devlete karşı kışkırtmaya çalıştı

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bir jandarmanın, Kürtçe mevlit okuyan bir vatandaşa tepki gösterdiğine dair yalan haber yapmış, HDP’li vekiller de bu yalan habere ortak olmuşlardı. Ancak haberin yalan olduğu netleşince ajans, haberini alelacele kaldırdı, yaptığı algı da yanında kaldı...

FETÖ'cü sözde gazeteciler üzerinden mağdur edebiyatı

Defalarca devlet düşmanlığı yapan ve Kürt vatandaşlara devlet tarafından negatif ayrımcılık yapıldığı haberleriyle gündeme gelen ajans, bugün yayımladığı bir haberde deFETÖ bağlantısı bulunan ve 'devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri yayınlamak’ suçundan yargılanan sözde gazeteciler için ise mağdur edebiyatı yaptı.

Haberde FETÖ ifadesini geçirmeden sözde gazetecileri sanki haksız yere yargılanıyormuş gibi gösterdi.

Yangının söndürülmesi hoşuna gitmedi

Tüm bu skandalların yanında Hatay’da terör örgütü PKK tarafından çıkarılan ve birçok canlının zarar gördüğü yangınla ilgili propaganda gibi haber yayımladı.
Haberde PKK’nın adını bile geçirmeyen ajans, yangında içme suyu kullanıldığını söyleyerek, söndürülen yangından haz etmemiş tarzda kaygı dolu bir habere imza attı.

Vatandaşlar kendi canının derdine düşmüşken PKK’ya yakınlığıyla bilinen ajansın yangını bu şekilde propaganda aracına dönüştürmesinin en çok kimin ekmeğine yağ sürdüğünü düşünürsek, kime çalıştıklarını da net bir şekilde görmüş oluruz…

Öte yandan yayımladıkları haberlerle PKK'ya yakınlığı bilinen Mezopotamya Ajans'ın bu haberi itiraf gibi bir haber dedirtti...

 

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Yorumlar

hizipsavar

bunların ne mal olduğu bellide ben ortakalrının merka ediyorum hadi çakma gandi kemal ve alzaimer nine meral konuşun dilinizi mi yuttunuz.
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