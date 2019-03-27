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PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!

TSK ve MİT'in ortak operasyonunda, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin vurulduğu belirtilmişti. Türkiye aleyhine yaptığı haberlerle bilinen PKK sevici Amberin Zaman, teröristbaşlarının vurulduğuna inanamadı.

27 Mart 2019 Çarşamba 15:17
PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!

Sözde gazeteci Amberin Zaman, Kandil'e giderek terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapmak istiyordu. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kandil'e yaptığı başarılı operasyonlar bunu mümkün kılmıyor. Son olarak terör örgütünün üst düzey isimlerinden Rıza Altun'a, TSK ve MİT tarafından yapılan operasyon, Amberin Zaman'ı şaşırttı

"Vurulmamış olabilirler"

Amberin Zaman, Anadolu Ajansı tarafından geçen haberi yorumladı. "Bu tür durumlarda dikkatli davranılması gerekir." diyen Amberin Zaman, Rıza Altun'un, Bahoz Erdal gibi vurulmamış olabileceğini söyledi.

Terör ögütünün üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'ın durumuyla ilgili bilgi, netlik kazanmamıştı.

MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 15:17
  1. rıza altun
  2. terör örgütü
  3. kandil
  4. amberin zaman

YORUM YAZ

  • Yusuf canYusuf can1 sa önce
    Senin vede senin gibilerin sonunda o şerefsizler gibi olacak,idam gelecek,sadece dağdaki değil şehirde bulunan vede onlarla işbirliği yapan kin varsa o pustlari asılmasını seyretmek büyük bir zevk verecek
  • sonersoner1 sa önce
    Bu gece uyuyamaz zillet ittifakı
  • Kedidir kedi Kedidir kedi 1 sa önce
    :) ah amber abla siha ların cehenneme yolladığı piknik iler içinde kılıçdaroğlu çok üzülmüştüm tr 705 de üzülmüştü
  • Uğur BabaUğur Baba1 sa önce
    Vatansever diktatör lazım bize, CHP li HDP li,vatan haini gazeteci ,tusiadcilar, Müjdat gezen gibi adı şerefsiz sanatçı bozuntulariniipte sallandiracak bir diktatör aranıyor.
  • CahitCahit1 sa önce
    Allahım ülkemize ihanet eden şerefsizlerin sonunu görmemize vesile olan herkese minnettarız elleriniz dert görmesin allaha amant okun

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