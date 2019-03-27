PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!
TSK ve MİT'in ortak operasyonunda, PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinin vurulduğu belirtilmişti. Türkiye aleyhine yaptığı haberlerle bilinen PKK sevici Amberin Zaman, teröristbaşlarının vurulduğuna inanamadı.27 Mart 2019 Çarşamba 15:17
Sözde gazeteci Amberin Zaman, Kandil'e giderek terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapmak istiyordu. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kandil'e yaptığı başarılı operasyonlar bunu mümkün kılmıyor. Son olarak terör örgütünün üst düzey isimlerinden Rıza Altun'a, TSK ve MİT tarafından yapılan operasyon, Amberin Zaman'ı şaşırttı
"Vurulmamış olabilirler"
Amberin Zaman, Anadolu Ajansı tarafından geçen haberi yorumladı. "Bu tür durumlarda dikkatli davranılması gerekir." diyen Amberin Zaman, Rıza Altun'un, Bahoz Erdal gibi vurulmamış olabileceğini söyledi.
Terör ögütünün üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'ın durumuyla ilgili bilgi, netlik kazanmamıştı.
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