PKK'nın ağır topları vurulmuştu... Amberin Zaman inanamadı!

Sözde gazeteci Amberin Zaman, Kandil'e giderek terör örgütü PKK'nın elebaşlarıyla röportaj yapmak istiyordu. Ancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Kandil'e yaptığı başarılı operasyonlar bunu mümkün kılmıyor. Son olarak terör örgütünün üst düzey isimlerinden Rıza Altun'a, TSK ve MİT tarafından yapılan operasyon, Amberin Zaman'ı şaşırttı

"Vurulmamış olabilirler"

Amberin Zaman, Anadolu Ajansı tarafından geçen haberi yorumladı. "Bu tür durumlarda dikkatli davranılması gerekir." diyen Amberin Zaman, Rıza Altun'un, Bahoz Erdal gibi vurulmamış olabileceğini söyledi.

Terör ögütünün üst düzey isimlerinden Bahoz Erdal'ın durumuyla ilgili bilgi, netlik kazanmamıştı.

MİT ve TSK'dan operasyon! PKK'nın sözde liderleri vuruldu