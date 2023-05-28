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Gündem PKK'lılardan seçim tehdidi!
Gündem

PKK'lılardan seçim tehdidi!

Yeniakit Publisher
2023-05-28 17:22:00 -
PKK'lılardan seçim tehdidi!

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan PKK'lı hesaplar, terör propagandası yapmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın yurtdışında yayın yapan kanalı Medya Haber'in sosyal medya hesabı terör propagandası yapan paylaşımlarda bulundu.

8'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan PKK'lı hesaplar, terör propagandası yapmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK'nın yurtdışında yayın yapan kanalı Medya Haber'in sosyal medya hesabı terör propagandası yapan paylaşımlarda bulundu.

HDP destekli 8'li koalisyonun adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olma hayali adına HDP'ye taviz üstüne taviz vermeye devam ederken, PKK'nın medya kanallarında da kendisine destek mesajları sürüyor. Yurtdışında yayın yapan kanalı Medya Haber sosyal medya hesabından paylaşımlarıyla propaganda yaptı.

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