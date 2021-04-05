PKK'lılar Avrupa Konseyi binasını bastı!
Terör örgütü PKK yandaşları Fransa'da Avrupa Konseyi binasını bastı. Olay yerine gelen Fransız polisi, binaya giren terör örgütü yandaşlarına müdahale etti.
Avrupa Konseyi İletişim Direktörü Daniel Höltgen, yaptığı açıklamada, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest kalması için gösteri düzenleyen PKK'lıların Strasbourg'da bulunan Avrupa Konseyi'nin Agora binasına girdiğini bildirdi.
Höltgen, "PKK'lı göstericilerinin Avrupa Konseyi'nin mülküne şiddetli ve izinsiz şekilde girmesine hızla son verdiği için polise bir kez daha teşekkür ediyorum." dedi.
Fransız basınındaki haberlerde, polisin PKK'lılara biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.
Strasbourg Savcılığından paylaşılan bilgiye göre, olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK yandaşları, Şubat 2019'da Avrupa Konseyi binası ve polise saldırmıştı. Olayda 43 PKK'lı gözaltına alınmıştı.