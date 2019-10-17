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PKK'lılar Almanya'da bir Türkübıçakla ağır yaraladı

Almanya'nın Lüdenscheid kentinde Türk kökenli bir Alman vatandaşı, terör örgütü PKK/PYD yandaşlarınca sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

17 Ekim 2019 Perşembe 07:32
PKK'lılar Almanya'da bir Türkübıçakla ağır yaraladı

Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nı protesto etmek için kentte yürüyüş yapan terör örgütü yandaşlarının saldırısıyla yaralanan 50 yaşındaki kişinin hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındığı belirtildi.

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Akşamüstü meydana gelen saldırının sebebinin henüz bilinmediği ifade edildi.

Polis, olayın çok yönlü soruşturulduğunu kaydetti.

 

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Haber Tarihi: 17 Ekim 2019 Perşembe 07:32
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. bıçaklı saldırı
  3. Lüdenscheid
  4. PKK/PYD
  5. Anadolu Ajansı

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