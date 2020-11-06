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Aktüel PKK'lı teröristlerin bilgilerine ait dokümanların HDP il binasında bulunmasına evlat nöbeti tutan ailelerden tepki
Aktüel

PKK'lı teröristlerin bilgilerine ait dokümanların HDP il binasında bulunmasına evlat nöbeti tutan ailelerden tepki

Anne Fatma Akkuş: - "HDP ile PKK birliktir. Birlik olmasa çocukların isimleri çıkmazdı. Çocuklarımızı onlar kayıt ederek, göndermişler. Kızımı da onlar gönderdi" - Baba Celil Begdaş: - "PKK ile bağlantılarının olmadığını söylüyorlardı. Çocukların isimleri buradan neden çıkıyor? HDP ile PKK aynıdır"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 15:28:04 -
PKK'lı teröristlerin bilgilerine ait dokümanların HDP il binasında bulunmasına evlat nöbeti tutan ailelerden tepki

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan aileler, PKK'lı teröristlerin bilgilerinin yer aldığı dokümanların HDP il binasında bulunmasına tepki gösterdi.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 431'inci gününde devam ediyor.

Evlat nöbetine kızı Songül için devam eden annelerden Fatma Akkuş, evlatlarının HDP il binasından dağa götürüldüğünü söyledi.

Çocuklarının HDP binasında kayıtlarının çıktığını aktaran Akkuş, "Çocuklarımızı onlar gönderdi. Onlar göndermese 14 yaşındaki kız nasıl gidebilir ki? HDP ile PKK birliktir. Birlik olmasa çocukların isimleri çıkmazdı. Çocuklarımızı onlar kayıt ederek, göndermişler. Kızımı da onlar gönderdi. Çocukların elinden kalemi alarak, silah vererek, devlete karşı kullanıyorlar." diye konuştu.

Dağa 17 yaşında kaçırılan oğlu Yusuf için oturma eylemi yapan baba Celil Begdaş ise oğlunun montunun HDP binasından çıktığını ve 16 kişiyle arka kapıdan götürüldüğünü belirtti.

İl binasında yapılan aramalarda çıkan dokümanlarda bazı çocukların isimlerinin çıktığını kaydeden Begdaş, şöyle dedi:

"PKK ile bağlantılarının olmadığını söylüyorlardı. Çocukların isimleri buradan neden çıkıyor? HDP ile PKK aynıdır. Çocuklarımızın isimleri çıktı ve dokümanlar savcılıkta. Çocuklarımızı tehdit ederek, kandırıyorlar. Devletimiz büyüktür ve çocuklarımıza kucak açmıştır."

Öte yandan, evlat nöbeti tutan aileler ile HDP'liler arasında yaşanan gerginlik polisin müdahalesiyle sona erdi.


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