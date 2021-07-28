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Yaşam PKK'lı teröristlere darbe! Yaşam malzemeleri ele geçirildi
Yaşam

PKK'lı teröristlere darbe! Yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van'da terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 18 fünye, 3 küçük tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 17:15:00 - 2021-07-28 17:22:09
PKK'lı teröristlere darbe! Yaşam malzemeleri ele geçirildi

Van'ın Gevaş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, fünye, tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi amacıyla ilçenin Kayalar Mahallesi kırsalına operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 18 fünye, 3 küçük tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

 

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