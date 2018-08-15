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PKK'lı teröristlerden skandal harita! Polis baskınında ele geçirildi

Ağrı Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonda sözde Kürdistan'ın sınırlarını gösteren düzmece bir harita ve bir çok döküman da ele geçirildi.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:11
PKK'lı teröristlerden skandal harita! Polis baskınında ele geçirildi

Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 24 terörist gözaltına alındı. Operasyonda sözde Kürdistan'ın sınırlarını gösteren düzmece bir harita ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’nce; Doğubeyazıt, Diyadin, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde yapılan operasyonlarda, DBP Doğubeyazıt İlçe Başkanı Ahmet Şah Sarı, ikinci başkan Fatma Oral ve eski başkan Selahattin Savaş’ın da aralarında bulunduğu, çok sayıda örgütsel malzemeyle birlikte 24 PKK/KCK üyesi gözaltına alınmıştır" denildi.

 

 

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 15:11
  1. Ağrı
  2. PKK operasyonu
  3. PKK'lılar
  4. sözde kürdistan haritası
  5. ele geçirildi

YORUM YAZ

  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc16 dk önce
    Beddua var, kiyamete Kadar olmiyacak islerle ugrasiyorlar. Yahudi kafasi, sürekliolmayacak isleri oldurmaya calisirlar. Onun icin lanetlenmistir Yahudiler.
  • PolatPolat1 sa önce
    Bu köpeklerin niyeti belli, Türk devletini bölmek istiyorlar. Devletimiz neden bu pislikleri canlı yakalayıp, besliyor. Kafalarına birer mermi yeter de artar bile.
  • İlkerİlker3 dk önce
    Bu bilinmeyen birşey değil.Her şeyi burada yayınlarsanız örgüt propagandası yapmışolursunuz.
Bugünkü Akit

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