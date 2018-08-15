PKK'lı teröristlerden skandal harita! Polis baskınında ele geçirildi

Ağrı'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 24 terörist gözaltına alındı. Operasyonda sözde Kürdistan'ın sınırlarını gösteren düzmece bir harita ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü’nce; Doğubeyazıt, Diyadin, Patnos ve Eleşkirt ilçelerinde yapılan operasyonlarda, DBP Doğubeyazıt İlçe Başkanı Ahmet Şah Sarı, ikinci başkan Fatma Oral ve eski başkan Selahattin Savaş’ın da aralarında bulunduğu, çok sayıda örgütsel malzemeyle birlikte 24 PKK/KCK üyesi gözaltına alınmıştır" denildi.