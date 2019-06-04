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PKK’lı teröristlerden Batı’ya yardım çağrısı

Mehmetçiğin son dönemlerde düzenlediği başarılı operasyonlarla ağır darbe alan PKK, beslemesi olduğu Batı'ya yardım çağrısında bulundu.

04 Haziran 2019 Salı 12:44
PKK’lı teröristlerden Batı’ya yardım çağrısı

Terör örgütü PKK, Mehmetçiğin vurduğu pençeye karşı kısıtlı imkanlarla direnmeye çalıştığını belirterek, harekatın sonlandırılması için batılı ülkelere yardım çığlıkları atmaya başladı.

Her gün yeni kayıplar verildiğini açıklayan terör örgütü PKK’nın alt kolu Halk Savunma Güçleri (YPG), “Kısıtlı imkanlarla direnmeye çalışıyoruz. Operasyona karşı güçlerimiz, kısıtlı imkanlara rağmen fedai direnişçi ruhları ile düşmana karşı eylemler düzenlemektedir” ifadelerini kullandı.

Komandolardan korktuklarını da dile getiren terör örgütü sözcüleri, “30 Mayıs günü saat 20.30 sularında işgalci TC ordusu Xakurkê bölgesine bağlı Şehit Sarya Tepesi’ni İHA’ların desteği ile taarruz helikopterleri ve savaş uçaklarıyla yoğun bir şekilde bombalamıştır. Bombardıman ardından 31 Mayıs günü saat 13.00 sularında Skorsky helikopterler ile tepeye indirilen askerler de operasyona katılmıştır” diyerek akıbetlerinin ne olacağını bilmediklerini bildirdiler.

Dağdaki terör ağaları, PKK’nın Avrupa bürolarının harekete geçerek AB’li parlamenterler ile görüşmelerini istedikleri ve “Türkiye’nin Pençe harekatına karşı tepkinizi koyarak, harekatın bir an önce durdurulması için tüm imkanlarınızı ortaya koyun” dedikleri öğrenildi. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden ABD ve Batılı ülkelere seslenen terör seviciler ile Türkiye karşıtları yapılan harekatı işgal gibi göstermeye çalışıyorlar.

Mühimmat deposu bulundu

Mehmetçiğin pençesini geçirdiği terör örgütü PKK’nın işgal ettiği Kuzey Irak’taki her bölgede, toprak altına gizlenmiş mühimmat ve silah depoları fışkırıyor. Özellikle bomba, mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP) yapmak için kullanılan malzemeler mağara, sığınak ve yer yer kırsaldaki belirli yerlerde toprak altına gömülmüş olarak bulunuyor.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 12:44
  1. PKK
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