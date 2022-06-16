PKK'lı teröristlerce şehit edilen Yılmaz unutulmadı!
Tunceli'de PKK'lı teröristlerce şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın yıl dönümünde siyasetçiler unutmadı.
YENİ AKİT ANKARA
Görev yaptığı Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinden, memleketi Gümüşhane'ye dönerken Tunceli'de PKK'lı teröristlerce kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, unutulmadı.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İnsan Hakları Başkanı ve Konya Milletvekili Dr. Leyla Şahin Usta, "Hain terör örgütü tarafından kaçırılarak gencecik yaşında Şehit edilen öğretmenimiz #NecmettinYılmaz'ı vefatının yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Allah mekanını cennet eylesin" ifadelerini kullandı.