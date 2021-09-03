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Gündem PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu
Gündem

PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

Teröristleri ikna yoluyla yürüttükleri faaliyetlerden vazgeçirme girişimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 16:50:00 -
PKK'lı terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teslim olan teröristin, 2012'de terör örgütüne katıldığı ve Suriye'de faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtildi.

İkna çalışmaları sonucu bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 142'ye yükseldi.

 

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