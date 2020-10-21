PKK’lı terörist her şeyi itiraf etti: Bizi o gönderdi

Van'da, terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği, örgütün sözde yapılanmalarına para aktardığı ve illegal yapılarda sorumlu düzeyde görev yaptığı gerekçesiyle tutuklanan HDP'nın eski MYK üyesi Hülya Ertaş hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, etkin pişmanlıktan yararlanan PKK'lı bir teröristin ifadesi, HDP'nin PKK'ya eleman temin ettiğini bir kez daha belgeledi. İfadesinde, örgüte katılmaya karar verdiğinde arkadaşının kendisini o dönemdeki BDP İl Başkanlığı binasına götürdüğünü anlatan terörist, "Kapısında 'Gençlik Kolu' yazan odaya girdik. İçeride Hülya Ertaş vardı. PKK'ya katılmak istediğimizi söyledik. Bizimle yaklaşık yarım saat muhabbet ederek neden örgüte katılmak istediğimizi sordu.

"Birçok genci gönderdim"

Örgüte katılacağımıza ikna olunca defterine adımızı, soyadımızı, yaşımızı, doğum yerimizi, nereli olduğumuzu, anne ve baba ismimizi not aldı. Daha sonra 'Sizin örgüte katılımınızı sağlayacağım ancak yolda herhangi bir yakalanma durumunuz olursa ne parti binasından ne de benden bahsetmeyeceksiniz' diye tembihledi. Konuşmanın devamında da 'Ben sizin gibi birçok gencin örgüte katılmasını sağladım, doğru karar vermişsiniz' diyerek bizi motive edecek konuşmalar yaptı. Örgüte katıldıktan sonra da Van merkezde örgüte katılacakların, BDP çatısı altında yürütülen çalışmalar sonrasında belirlendiğini, o dönemde BDP içerisinde faaliyet yürüten Hülya Ertaş'ın da gençlerin örgüte katılmalarını organize ettiğini anladım" dedi.

Van'da militan sorumlusu

İddianamede Hülya Ertaş için "Ayrıca PKK'ya katılmaya karar verenlerin kırsal alana gitmelerini, PKK/KCK gençlik yapılanması içinde faaliyetlerde bulunarak sokak olaylarını organize ettiği, legal görünümlü illegal bir konfederasyon olan DEMGENÇ isimli yapılanmanın Cizre sorumlusu ve Van'da PKK/KCK terör örgütünün gençlik faaliyetlerinden sorumlu olduğu, örgütün yapılanmalarına para aktardığı anlaşılmıştır" denildi.

Öldürüldüler

Terör örgütü PKK'ya bir darbe daha vuruldu. Kuzey Irak'ta MİT'in istihbaratı sonucu, INTERPOL tarafından "kırmızı bültenle" aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal ve 4 terörist nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucu, 2018-2019 yılları arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan terörist Ahmet Bal'ın özel görevlendirmeyle bu yıl kuzey Irak'ın Metina bölgesine geldiği ve Türkiye'nin bölgedeki askeri operasyonlarına ilişkin bilgi topladığı tespit edildi.

Diğer taraftan Kuzey Irak'ta "Pençe Kaplan Operasyonu" kapsamında saldırı hazırlığında oldukları belirlenen teröristlere yönelik düzenlenen hava harekâtında, Haftanin'de 3, Zap'ta 3 olmak üzere 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.