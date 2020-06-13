PKK'lı Selahattin Demirtaş'tan Kemalistleri terletecek CHP itirafı!

AK Parti’ye karşı akılalmaz bir ittifak kuruldu. Mustafa Kemal’in 6 ilkesini kabul ettiğini iddia eden CHP, sağcı İYİ Parti ve ülkeyi bölmeye çalışan terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP, sadece AK Parti’ye kaybettirmek için ittifak kurdu. Söz konusu 3 partinin birbirlerine taban tabana zıt olması sebebiyle, partiler bir türlü ittifak yaptıklarını ilan edemedi. Lakin söz konusu ittifak her ne kadar gizlenemeye çalışılsa da, “AK Parti’nin kaybetmesine bizim emeğimiz büyük, hakkımızı teslim edin” minvalinde açıklama yapan HDP’lilerin sözleri her şeyi gün yüzüne çıkarıyor.

Daha önce HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’ın CHP için sarf ettiği sözlerin bir benzerini bu kez terör tutuklusu Selahattin Demirtaş söyledi.

Cezaevinden bir yazı yayınlayan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’nin bir takım belediyelerde sözde ‘demokrasi için’ CHP’yi desteklediğini ifade etti.

Her ne kadar ittifak yapmadıklarını iddia etse de Demirtaş, “HDP, yerel seçimlerde CHP veya İYİ Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır. Sadece bazı kritik büyükşehirlerde, demokrasinin gelişmesi amacıyla, tek taraflı olarak CHP adaylarının desteklenmesi kararı almıştır.” ifadelerini kullandı.

Daha önce de Pervin Buldan, “Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. CHP’nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence.” demişti. Buldan, “Bir daha ki seçimlerde daha açık daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullanmıştı.