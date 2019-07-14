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PKK’lı hainlere pençe üzerine pençe iniyor

Mehmetçiğin terör örgütü PKK’ya yönelik sınır hattı ve sınır ötesi harekatında 2’inci etaba geçildi. İran ve Irak bölgesel yönetimi tarafından da desteklenen Pençe 2 operasyonda Irak’ın kuzeyi terör örgütünden tamamen temizlenene kadar devam edeceği vurgulandı.

14 Temmuz 2019 Pazar 12:03
PKK’lı hainlere pençe üzerine pençe iniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 27 Mayıs’ta Irak’ın kuzeyini işgal ederek sınır güvenliğimizi tehdit eden terör örgütü PKK’ya karşı başlattığı ve başarıyla devam eden Pençe Harekatı’nda 2’inci etap başlatıldı. ‘Pençe-2’ adı verilen harekata İran’dan da destek geldi. İran Devrim Muhafızları'na bağlı güçlerin, PKK terör örgütünün Kandil Dağı bölgesindeki kamplarına yönelik kara harekatı başlattığı ileri sürüldü. İran, pençe harekatının başlamasıyla PKK hedeflerini top ve obüs atışları ile uzaktan vuruyordu.

İHA ve Atak helikopteri de operasyona destek veriyor

Milli Savunma Bakanlığı Halen başarıyla devam eden Pençe Harekatında elde edilen gelişmeler sonucunda önceki gece Pençe-2 operasyonunun başladığını belirtti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “12 Temmuz 2019 akşamı, Kara Kuvvetleri topçu bataryaları ve Hava Kuvvetlerimizin atışlarını müteakip saat 22.00’de Irak kuzeyinde teröristlerin yuvalandığı bölgelere karşı komando tugaylarımızla Pençe-2 Operasyon Planı çerçevesinde, tespit edilen farklı bir bölgede yeni bir harekât başlatılmıştır” ifadeleriyle hedefin genişletildiğine vurgu yapıldı. Bakanlık, “Operasyon Hava Kuvvetleri, kara ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri ve İHA’ların desteğinde planlandığı şekilde devam etmektedir. Bu harekât ile Hakurk bölgesindeki terör örgütünce kullanılan mağara ve sığınakların imha edilmesi ve teröristlerin etkisiz hale getirilmesine devam edilecektir” denilerek, terörle mücadeledeki kararlılığın altı çizildi.

200’e yakın hedef vuruldu

Pençe harekatının başladığı 27 Mayıs’tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 143’e yükselirken, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarıyla terör örgütü PKK tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan 200’e yakın hedeflerinde imhasına devam edildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 12:03
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. Irak’ın kuzeyi
  3. PKK
  4. Pençe Harekatı
  5. Pençe-2
  6. İran Devrim Muhafızları
  7. Kandil Dağı
  8. Milli Savunma Bakanlığı
  9. Operasyon Hava Kuvvetleri
  10. ATAK helikopterleri

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