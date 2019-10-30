Tufan Acar yeniakit.com.tr

PKK'lı sözde yöneticinin, "PKK hiç bir güce zarar vermemiştir ne Avrupa’da ne de..." sözlerini, '

Siz Türk Ordusu'na ve Türk Devleti'ne karşı saldırılarda bulundunuz. Bu saldırılarda siviller öldürüldü." diyerek kesen BBC muhabiri, Zagros Hıwa adlı teröristi söyledikleri ile şoka uğrattı.

BBC muhabiri Aleem Maqbool, "Bizler kendi insanımızı yani Kürtlerin haklarını Türk Devleti'nin dışlama politikalarına karşı savunuyoruz ve yaptığımız sadece müdafaadır." diyen PKK'lı sözde yöneticiye şu ifadelerle karşılık verdi:

"Tamam ama yaptığınız saldırılarda Türkiye içindeki siviller ölüyorsa askerler ölüyorsa sizin de anlamanız lazım ki işte bu yüzden bir terörist örgüt olarak tanımlanıyorsunuz. Asıl soru şu: Sizin uyguladığınız metod Kürt davasına yardım mı etti yoksa zarar mı verdi? Hatta sadece Türkiye'deki Kürtler için değil, Suriye’deki Kürtler için de soruyorum."

PKK'lı terörist: Suriye’deki savaş Kürtler için bir varoluş savaşıdır. Kürtler kendi hakları için mücadele etmeliler ve ellerinden alınan hakları geri almalılar.

BBC muhabiri: Peki sizinle olan bağlantıları yani PKK ile olan ilişkileri mi onların haklarını, bölgelerini ve son birkaç haftadır hayatlarını kaybetmelerine sebep oldu?

PKK'lı terörist: Onların bizimle bir bağlantısı yok. Türkiye olmayan bir ilişkiyi Kürtlere karşı yaptığı saldırılara bir bahane olarak öne sürüyor. Saldırılarına meşruluk kazandırmak istiyorlar.

BBC muhabiri: Tamam ama YPG'nin eğitim kamplarına gittiğinizde Türkçe konuşmalar duyuyorsunuz. Türkiyeli Kürtler YPG ile yan yana savaşıyorlar. PKK ve YPG arasında çok yakın bağlar olduğunu biliyoruz.

PKK'lı terörist YPG'ye desteklerini itiraf etti!

PKK'lı terörist: Onlara verdiğimiz destek sadece kendilerini DAEŞ'e karşı korusunlar diye.

BBC muhabiri: Yani onlara destek verdiniz. Öyle mi?

PKK'lı terörist: Evet verdik. DAEŞ'e karşı olan her mücadeleye destek verdik. Türk Devleti'ne karşı yapılan saldırılarda Rojava’yı ve Kuzey Doğu Suriye’yi asla kullanmadık. Diyelim ki Türkiye onların bölgesini işgal etti.

BBC muhabiri: Ateşkes olmasına rağmen Suriyeli Kürtlerin saldırılara devam etmesini mi söylüyorsunuz?

PKK'lı terörist: Topraklarını Türk Devleti'ne karşı korumalılar ta ki Türk Devleti Suriye’den gidene kadar.

BBC muhabiri: Yani siz savaşın devam etmesini söylüyorsunuz öyle mi?

PKK'lı terörist: Erdoğan bu savaşı devam ettirme arzusunu hiçbir zaman saklamadı. Kendi insanlarımıza ne diyelim? Gidin mülteci olun mu diyelim? Ya da köylerinde kalıp saldırganlara ve istilacılara karşı kendilerini savunmalarını mı?