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Gündem PKK’lı hacker gruplarına operasyon
Gündem

PKK’lı hacker gruplarına operasyon

PKK/KCK talimatıyla hareket eden hacker gruplarına düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 11:47:00 -
PKK’lı hacker gruplarına operasyon

Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre PKK/KCK talimatıyla hareket eden hacker gruplarına operasyon düzenlendi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS ve CMG-TEAM COLD HACKERS isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde kamu kurum/kuruluşları ile tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK/KCK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 42 şüphelinin, Ankara merkezli 14 ilde, 07.12.2021 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denildi. 

 

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