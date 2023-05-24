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Gündem PKK’lı değilsiniz anladık, Türkevi’ne saldırıyı niye kınayamıyorsunuz?
Gündem

PKK’lı değilsiniz anladık, Türkevi’ne saldırıyı niye kınayamıyorsunuz?

Yeniakit Publisher
2023-05-24 12:01:00 -
PKK’lı değilsiniz anladık, Türkevi’ne saldırıyı niye kınayamıyorsunuz?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu "PKK’lı değilsiniz anladık, Türkevi’ne saldırıyı niye kınayamıyorsunuz?" başlıklı yazısında önemli ifadeler kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açık bir şekilde destek veren bebek katili PKK'nın hedefinde ABD'de bulunan Türkevi vardı.

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği ile New York Başkonsolosluğunun bulunduğu Türkevi binasına düzenlenen kalleş saldırı sonrası muhalefet kafasını kuma gömdü

HDPKK'nın güdümüne giren muhalefetin çirkin tavrını PKK’lı değilsiniz anladık, Türkevi’ne saldırıyı niye kınayamıyorsunuz? başlıklı yazısında değerlendiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu İyi Parti’nin İstanbul İl Başkanlığına değen yorgun mermiyi hatırlattı.

İşte Karahasanoğlu'nun dikkat çeken o yazısı:

İyi Parti’nin İstanbul İl Başkanlığına bir “yorgun kurşun” değdi diye kıyameti kopartanlar..
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PKK’lı terörist ABD’de Türkevi’ne saldırı düzenlediğinde bir şey dediler mi?

Demediler..

Hani sadece siz tehdit ediliyordunuz. Sadece siz korkutulmak isteniyor, saldırılara uğruyordunuz..

Sizin camınıza değen kurşunu atan bulundu, terör örgütü ile ilgisi olmadığı ortaya çıktı.

CHP’nin il başkanlığı önünde havaya kurşun sıkanlar yakalandı, sosyal medya maceracıları olduğu ortaya çıktı, terör örgütü ile ilgileri yok.

Ama..

 

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