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PKK/KCK'ya yönelik Van merkezli operasyon

Van merkezli 6 ilde yapılan terör operasyonunda gözaltına alınan 24 kişiden 14'ü tutuklandı

29 Mart 2019 Cuma 10:18
PKK/KCK'ya yönelik Van merkezli operasyon

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çatak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik Van, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Antalya ve Adana'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 10'u serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığınca Van merkezli 6 ilde 26-27 Mart'ta terör örgütünün iş birlikçisi olduğu değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alınmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:18
  1. Kırklareli
  2. İzmir
  3. İstanbul
  4. Antalya
  5. Adana
  6. Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı
  7. Van
  8. operasyon
  9. PKK
  10. KCK

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