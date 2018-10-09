0553 313 94 23

PKK/KCK'ya darbe! 9 ilde düğmeye basıldı

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 90 kişi gözaltına alındı.

09 Ekim 2018 Salı 08:16
PKK/KCK'ya darbe! 9 ilde düğmeye basıldı

Diyarbakır merkezli 9 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı düzenlenen ve 90 kişinin gözaltına alındığı operasyon sürüyor.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü PKK/KCK'nın KCK/TM yapılanmasının sözde toplumsal alan sorumlusu, kadın alan yapılanması, ideolojik alan, kent meclisleri, iş birlikçi, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) basın yayın kültür yapılanması, yerel yönetimler komisyonu ve siyasi partiler alanlarına yönelik 9 ilde operasyon düzenlendiği belirtildi.

"KCK/TM sözcüleri ve terör örgütünün sözde liderinin talimatları doğrultusunda örgüt adına faaliyet gösterdikleri anlaşılan şehir yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 151 şüpheliden 90'ı gözaltına alınmıştır. 183 farklı adreste gerçekleştirilen aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 08:16
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Mardin
  6. İstanbul
  7. Mersin
  8. Diyarbakır
  9. PKK/KCK terör örgütü
  10. operasyon

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Devlet Bahçeli: Cemal Kaşıkçı'nın akıbetini...
    1. Devlet Bahçeli: Cemal Kaşıkçı'nın..
    2. Ali Koç'un Yanal kararı!
    3. Enflasyonla Mücadele Programı bugün..
    4. Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup mutluluğu!
    5. Goller Novak'tan sorulur
    6. CHP’li belediye borcu da yolsuzluğu da..
    7. Ukrayna'da mühimmat deposunda patlama!..
    8. Cemal Kaşıkçı kaybolmadan 3 gün önce..
    9. Bursa'da cezaevi firarisi enselendi
    10. Enerji Bakanı Dönmez tarih verdi: İlk..
    11. Borsa, piyasaya yükselişle başladı
    12. Fenerbahçe masaya oturdu! Anlaşma an..
    13. Galatasaray'a Ukraynalı yıldız! Ocakta..
    14. Altın piyasaya düşüşle başladı! İşte..
    15. Ticaretimizi konuşarak büyüttük
    16. Fatih Terim talimat verdi! Teknik..
    17. Fenerbahçe'ye gelmedi bedavaya gitti!..
    18. Trabzonspor'un gizli gücü!
    19. Otomobilde elektrikli üretim yılı
    20. Facebook'tan Apple sürprizi
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Koç’tan zorbalık
    Koç’tan zorbalık

    Günün Karikatürü

    9 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı