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Gündem PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi
Gündem

PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi

Yeniakit Publisher
2023-05-04 10:39:00 - 2023-05-04 10:43:50
PKK/KCK'nın eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş'ü, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.

 

Teröristler için güvenilir bir bölge yok.

Güvenlik güçlerinin terörle mücadelesi, sınır içinde ve ötesinde tüm hızıyla sürdürülüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Tek bir terörist kalmayıncaya kadar devam edecek" ifadeleri ile sürdürülen operasyonlar kapsamında her geçen gün bir başarıya daha ulaşılıyor.

Bu kez başarılı haber Irak'ın kuzeyinden geldi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), bölücü terör örgütünün sözde yönetici kadrolarını hedef alıyor.

Bu kapsamda etkisiz hale getirilenler listesine bir yenisini daha ekledi.

MİT affetmedi

MİT'in hedefindeki isim, bu kez örgütün sözde eğitim sorumlusu Ahmet Gümüş oldu.

Terörist Gümüş, geçmiş yıllarda Türkiye’de birçok karakola yönelik eylemlerde bulunması ve örgüt adına silah sistemleri geliştirme çalışmaları içerisinde yer alması nedeniyle MİT tarafından hedef listesine dahil edildi.

Bunun üzerine saha ajanları harekete geçti.

Gümüş, uzun süren takip faaliyeti sonrasında MİT tarafından Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.

 

Örgüt içindeki faaliyetleri

Gümüş, 1999 yılında PKK/KCK’ya katılması sonrasında Türk güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin planlayıcısı ve uygulayıcısı oldu.

1999-2007 yılları arasında Gabar, Besta, Herkol, Cudi ve Kato dağı bölgelerinde faaliyet yürüttü.

2008 yılında Suriye’ye geçiş yaparak, örgüt mensuplarına eğitimlerin verildiği suikast okullarının genel sorumlusu oldu.

2016'da ise Irak alanına geçen ve örgüt liderlerinden Murat Karayılan'ın korumalığını yapan Gümüş, 2022 yılı itibarıyla Irak'ta Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak yer aldı.

PKK/Özel Güç bünyesinde faaliyet gösterdiği dönemde HSM eğitim sorumlusu olarak, örgüt mensuplarına silahlı eğitimlerin verildiği Mahir Akademileri’nin yöneticiliğini de yapan Gümüş, PKK/KCK’nın içerisinde profesyonel anlamda Yunanistan’da suikast eğitimi alan en iyi suikastçiler arasında sayılıyordu.

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