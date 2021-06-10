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PKK/KCK’dan alçak saldırı! Masum halkı hedef alıyorlar
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Gündem PKK/KCK’dan alçak saldırı! Masum halkı hedef alıyorlar
Gündem

PKK/KCK’dan alçak saldırı! Masum halkı hedef alıyorlar

Hain terör örgütü, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat Bölgelerine yönelik özellikle masum halkın yoğun bulunduğu bölgelerde skandal saldırılarına devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 16:57:00 -

Son dönemde yurtiçi ve yurtdışında güvenlik güçlerimizin gerçekleştirmiş olduğu başarılı operasyonlar sonucu iyice köşeye sıkışan, eylem kabiliyetini yitiren terör örgütü, güven ortamı ve istikrarı zedelemek amacıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekat Bölgelerine yönelik özellikle masum halkın yoğun bulunduğu bölgelerde alçakça saldırılarına devam ediyor.

7 Haziran 2021 tarihinde akşam saatlerinde Suriye Fırat Kalkanı Bölgesinde bulunan Çobanbey ilçe Merkezinde Suriyeli Alaaddin Mustafa (1994 doğumlu) isimli örgüt mensubunun sırt çantasında para karşılığı taşıdığı bomba, hainler tarafından sivillerin içinde uzaktan patlatıldı.

Eylemde bombayı para karşılığı taşıyan şahıs hayatını kaybederken (6) sivil vatandaş ise yaralı olarak kurtuldu.

Söz konusu eyleminin talimatını ise Suriye/Münbiç bölgesinde faaliyet gösteren Ebu Raşid (K) El Reşit isimli örgüt mensubunun verdiği tespit edildi.

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