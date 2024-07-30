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Gündem PKK/KCK üyesi zabıtanın dikkati sayesinde yakalandı! Dikkat çeken telefon detayı!
Gündem

PKK/KCK üyesi zabıtanın dikkati sayesinde yakalandı! Dikkat çeken telefon detayı!

Yeniakit Publisher
2024-07-30 09:31:57 - 2024-07-30 09:31:57

Muğla'da sığınma evi başvurusunda bulunan kadının, zabıtanın dikkati sayesinde PKK/KCK üyesi olduğu anlaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Menteşe ilçesinde şehirlerarası yolcu otogarında P.E. (19) adlı öğrenci, özel güvenlik görevlisi kadından kadın sığınma evi talebinde bulundu. Özel güvenlik görevlisi, zabıta ile irtibat kurması için kendisini zabıtaya yönlendirdi. Otogarda görevli zabıta, P.E’nin telefonunu kullandığı esnada telefonunda terör örgütü PKK/KCK’ya ait örgütsel resimler gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Muğla Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından Menteşe Otogarı’na Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yapılan görüşmede örgüte katılmak amacıyla Van’a gideceğini belirten P.E., PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. P.E.’nin cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

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