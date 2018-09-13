PKK/KCK propagandası yapan sanık hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık S.T. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık savunmasında, okuma yazma bilmediğini ve sosyal medya hesabını bir asker arkadaşının açtığını söyledi. Bu hesabı başlarda bir heves ile kullandığını belirten S.T, "Daha sonra sosyal medya hesabıma giremedim, yapılan paylaşımlar bana ait değil." dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİYE BIRAKILDI

Savcı mütalaasında, sanığın sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğunu, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık S.T'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.