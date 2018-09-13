THY - TR Çıkışlı Mauritius
0553 313 94 23

PKK/KCK propagandası yapan sanık hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de sosyal medya hesabı üzerinden terör örgütü PKK/KCK'yi öven paylaşımlar yaptığı belirlenen bir şahıs 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

13 Eylül 2018 Perşembe 14:56
PKK/KCK propagandası yapan sanık hapis cezasına çarptırıldı

Kayseri'de sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan sanığa, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz sanık S.T. ve avukatı hazır bulundu.

Sanık savunmasında, okuma yazma bilmediğini ve sosyal medya hesabını bir asker arkadaşının açtığını söyledi. Bu hesabı başlarda bir heves ile kullandığını belirten S.T, "Daha sonra sosyal medya hesabıma giremedim, yapılan paylaşımlar bana ait değil." dedi.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİYE BIRAKILDI

Savcı mütalaasında, sanığın sosyal paylaşım sitesi üzerinden PKK/KCK silahlı terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunduğunu, terör örgütü propagandası yapma suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık S.T'yi "terör örgütü propagandası yapma" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verdi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 14:56
  1. PKK/KCK
  2. Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi
  3. sosyal medya hesabından terör örgütü PKK/KCK propagandası

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristbaşı Netanyahu'nun en yakınındaki isim tacizci çıktı
    1. Teröristbaşı Netanyahu'nun en..
    2. AP'den Kosova vatandaşlarına onay!
    3. Biyolojik saatimizi ihlal ederek..
    4. Yemen sınırında çatışma! 1 Suudi..
    5. Filistinli gruplardan FKÖ'ye 'Oslo'..
    6. Sağlık Bakanlığı personel alımı..
    7. Yeni Havalimanında yapılacak olan..
    8. Emine Erdoğan'a "İnsani Hizmet Takdir..
    9. İsveç'te kraliyet tacını çalan hırsız..
    10. Fırat Kalkanı'na gönüllü katılan hava..
    11. AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme..
    12. TSK Kandil'i hava harekatıyla vurdu!
    13. Türk futbolunun efsane takımı..
    14. İnternet casusluğu Almanlara pahalıya..
    15. Skripal'ı zehirledikleri iddia edilen..
    16. Türk ve Azeri savaş uçakları nefes..
    17. Namık Kemal Üniversitesi'nde 'Gülen..
    18. Merkez Bankası rezervleri açıklandı
    19. 9 yılın ardından mucizeyi yaşadı!..
    20. Lezzetin sırrı terbiye!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Mehmet Şimşek'e İngiltere'den sürpriz teklif!
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    Katar Emiri'nden Başkan Erdoğan'a büyük jest! Hediye etti
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    RTÜK’ten, Koca Koca Yalanlar dizisine yetersiz ceza!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    ABD ve Rusya Türkiye'yi kuşattı!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!
    İsim tartışmalarına son nokta konuldu!

    Günün Karikatürü

    13 Eylül 2018
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    Rusya'da inanılmaz olay! Muhalefet liderini canlı yayında düelloya davet etti
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!
    AYM, Ayasofya'nın ibadete açılması için toplanıyor!