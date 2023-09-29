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Siyaset PKK/HDP/YSP'li Ömer Öcalan hakkında Abdullah Öcalan soruşturması!
Siyaset

PKK/HDP/YSP'li Ömer Öcalan hakkında Abdullah Öcalan soruşturması!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 19:06:00 - 2023-09-29 19:27:14
PKK/HDP/YSP'li Ömer Öcalan hakkında Abdullah Öcalan soruşturması!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Yeşil Sol Parti Milletvekili Ömer Öcalan hakkında re'sen soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Terör sevici YSP'li Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan hakkında, katıldığı bir toplantıda PKK terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle re'sen soruşturma başlatıldı.

Açıklama Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi.

Başsavcılık tarafından soruşturmaya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

28.Dönem Milletvekili Ömer Öcalan’ın 29.09.2023 tarihinde “Ailelerimizle örgütlü ve özgür yaşamı büyütüyoruz” temalı programa katılarak, “Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için mücadele etmekteyiz, mücadelemiz sayın Öcalan ve Kürdistan özgür olana dek devam edecektir” şeklinde sözler söylediği ve bu sözlerin muhtelif haber sitelerinde yayınladığı tespit edilmiş olup, bahse konu açıklamaların 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında suç unsuru içerdiği değerlendirildiğinden, adı geçen milletvekili hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen soruşturma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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