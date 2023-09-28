PKK/HDP/YSP'den açıklama! 'Gezi Onurumuzdur'
HDP'nin uzantısı Yeşil Sol Parti, Yargıtay'ın Gezi parkı davasındaki kararını hedef aldı.
Yeşil Sol Parti, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Gezi finansörü Osman Kavala ve TİP'Lİ Gezi kalkışmacılarından Can Atalay'ın da aralarında olduğu 5 zanlının cezalarını onamasını AYM ve AİHM kararlarına aykırı buldu.
Terör sevici Yeşil Sol Parti'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Gezi tutsaklarına verilen cezanın onanması rehin alma siyasetinin devamıdır. Rehin tutmak istedikleri Gezi tutsakları değil halkların özgür, eşit, insanca yaşama talebidir. Bu karar aynı zamanda Can Atalay’ı Meclis’e gönderen Hatay halkının iradesini tanımamaktır. Adaletsizliğe ve irade gaspına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz, tüm arkadaşlarımız özgür oluncaya dek direnmeye devam edeceğiz.