PKK’dan Kılıçdaroğlu’na tam destek: 'Kürdistan’ın adayıdır'

14 Mayıs seçimlerinden önce peş peşe Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamalarında bulunan PKK terör örgütünün elebaşları, seçimin ikinci tura kalmasının ardından da desteklerini sürdürüyor.

BİR ELEBAŞINDAN DAHA DESTEK

PKK terör örgütü elebaşı Ronahi Serhat kod adlı Filiz Duman Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında, “Kılıçdaroğlu artık sadece CHP’nin, Millet İttifakı’nın adayı olarak seçime girmiyor. 14 Mayıs seçiminde Kürdistan’ın tamamından Türkiye’nin yarısından oy almış halkın adayı olarak yarışıyor.” ifadelerini kullandı.

“MASA KENDİNİ İYİ ANLATAMADI”

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan, sığındığı mağaradan yayınladığı videoda, 14 Mayıs seçimleri üzerinden ittifak kurdukları masa bileşenlerine kendilerini iyi anlatamadıklarını salık verirken ittifaka devam edecekleri sinyalini de verdi.

Terör örgütü PKK’nın kanalına konuşan Duran Kalkan, “Muhalefet çok fazla sonuç alır gibi gözüküyordu ama tam tersine hayal kırıklığı ortaya çıktı” diyerek seçim sonuçlarının kendilerini üzdüğünü itiraf etti.

KIZILELMACI TURANCI ERDOĞAN’A KARŞI KILIÇDAROĞLU’NA DESTEĞE DEVAM!

Terörist Kalkan şunları söyledi: AK Parti-MHP faşizmi milliyetçi, şöven, turancı, kızılelmacı zihniyetle siyaseti her bakımdan topluma hakim kılmaya çalışıyor. Eğitimi, sanatı, edebiyatı bu temelde geliştiriyor, ekonomiyi maliyeyi buraya harcıyor.

ÖNE ÇIKAN VİDEO