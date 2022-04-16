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Gündem PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu
Gündem

PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla bir örgüt üyesinin daha PKK'dan kaçarak teslim olduğunu açıkladı. Böylece 1 Ocak 2022'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısı 23'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 16:09:00 -
PKK'dan kaçan örgüt üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna yoluyla bir örgüt üyesinin daha PKK'dan kaçarak teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları ile PKK'dan kaçan örgüt üyesi güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristin 2021 yılında örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Böylece 1 Ocak 2022'den bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt üyesi sayısı 23'e yükseldi.

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