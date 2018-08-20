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PKK'dan kaçan 15 yaşındaki çocuk her şeyi anlattı!

Bölücü terör örgütü PKK'nın ailesini öldürmekle tehdit ederek bünyesine zorla kattığı çocuklardan birisi olan 15 yaşındaki E.A. örgütten kaçtıktan sonra verdiği ifadede, örgüte nasıl katıldığını, neler yaptığını ve oradan nasıl kaçtığını anlattı.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:13
PKK'dan kaçan 15 yaşındaki çocuk her şeyi anlattı!

Terör örgütü PKK’nın terör eylemleri ve diğer faaliyetlerde kullanmak üzere eleman elde etme yöntemi ağırlıklı olarak çocuklara dayanmaya başladı. Zorla alıkonan/ kaçırılan çocuklar, direnmeleri halinde ailelerine zarar verilecek olmasıyla tehdit ediliyor. Örgütün bu şekilde tehdit ederek bünyesine zorla kattığı çocuklardan birisi olan 15 yaşındaki E.A. örgütten kaçtıktan sonra verdiği ifadesinde yaşadıklarını anlattı.

"MEZARLIKTA BULUŞTUK"

E.A.; okul yolunda PKK’lıların kendisinden örgüte katılmasını istediklerini, reddetmesi halinde ailesine zarar vereceklerini söylediklerini anlattı. Bunun üzerine korkuyla örgüte katıldığını söyleyen E.A., buluşma noktası olarak örgütün bir mezarlığı işaret ettiğini, o gece ailesine son bir kez bakarak, onlara zarar gelmesin diye teröristlerin söylediklerini yapmak zorunda kaldığını ifadesinde dile getirdi.

"ÖLÜMÜ GÖZE ALDIM"

Pişman olduğunu söyleyen E.A dağdaki yaşamın çok zor ve kendine söylenen hiçbir şeyin doğru olmadığını anladığını, ailesini de çok özlediği için ölümü göze alarak kaçtığını anlattı.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 12:13
  1. PKK
  2. terör örgütü
  3. PKK'dan kaçan çocuk
  4. çocuk pkklılar

YORUM YAZ

  • FOPRPOMISFOPRPOMIS20 dk önce
    15 YASINDAKI E.A SENI ZORLA NASIL KACIRIYORLAR AILENE ZARAR VERECEKLERSE AILENLE TERÖRISTLERE KARSI SAVASARAK ÖLÜRSÜN DAGDA BAYIRDA MAGARALARDA ÖLÜMÜ GÖZE ALDIM YALANLARINI BIRAK ZATEN ORAYA GIDENLER SAY OLARAK GERI GELMIYOR BUNU BILMEYENMI VAR ARTI SANA MAGARALARDA NELER YAPTIKLARINI IYI ANLATMIYORSUN DOGRUYU SÖYLE UYUSTURUCU ICTINMI TECAVÜZE UGRADINMI BUNLARI NEDEN ANLATMIYORSUN VAR VEYA YOK DIYE SÖYLEMIYORSUN.
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