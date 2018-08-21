THY - Trabzon
0553 313 94 23

PKK'dan hain tuzak!

Tunceli'de terör örgütü PKK'lı teröristlerin tarafından hazırlanan hain mayın tuzağına basan bir kadın ağır şekilde yaralandı.

21 Ağustos 2018 Salı 20:25
PKK'dan hain tuzak!

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'lı teröristlerin hain tuzağında mayına basan bir kadın ağır yaralandı. Yaralı kadın jandarmanın helikopteri ile hastaneye sevk edildi. 

Edinilen bilgiye göre, Nazımiye ilçesi Ramazan köyü kırsalında patikada komşu köye yaya giden 50 yaşındaki Gönül Parlak, bölücü teröristler tarafından önceden döşenen mayına bastı. Köylülerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu alandan alınan Parlak, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in talimatıyla bölgeye gönderelen jandarma helikopterine yetiştirildi. Yaralı kadın helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 20:25
  1. Elazığ
  2. Tunceli
  3. mayın tuzağı
  4. PKK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan Türkiye ile ortak hareket açıklaması
    1. Rusya'dan Türkiye ile ortak hareket..
    2. Bahreyn'den dikkat çeken Katar kararı!
    3. Tunceli Valiliği'nden açıklama!
    4. Trabzon'da orman yangını!
    5. Probiyotiklerin bilinmeyen 9 faydası
    6. Klima kullanımına dikkat! Serinleyeyim..
    7. Mangal ateşi 4 evi yaktı!
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslüman..
    9. Yaz aylarında alerji hastaları nelere..
    10. Uyumakta zorlanıyorsanız bu besinleri..
    11. Uzun yolculuk yapacaklar dikkat!..
    12. Dikkat! Bu faktörler kalp krizi..
    13. Bulaşık yıkamanın sağlığa inanılmaz..
    14. Kırmızı etin faydaları nelerdir?
    15. Kas ağrılarına dikkat!
    16. Kışlık kavurma tarifi
    17. Numan Kurtulmuş, ABD'ye karşı alınacak..
    18. Rusya ile Ürdün arasında kritik görüşme
    19. İtalya'dan sığınmacılara onay yok!
    20. TSK duyurdu! 2 terörist öldürüldü
    Mahkeme, Atatürk ‘eleştirilebilir’ dedi
    Mahkeme, Atatürk ‘eleştirilebilir’ dedi
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin