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PKK'dan hain tuzak: 1 kadın yaralandı

Tunceli'nin Nazmiye ilçesinde bir patika yolda yürüyen kadın teröristlerin döşediği mayına bastı. Yaralanan kadın 112 ekipleri tarafından ilk müdahale sonrası askeri helikopterleElazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

21 Ağustos 2018 Salı 20:45
PKK'dan hain tuzak: 1 kadın yaralandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, ilçedeki Ramazan köyü ile Doğantaş köyünü birbirine bağlayan ormanlık alandaki patika yolda yeğeni ile yürüyen Gönül Parlak, teröristlerce yola döşenen mayına bastı.

Yaralanan Parlak, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahale sonrası Nazımiye İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Parlak daha sonra buradan askeri bir helikopter ile Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Gönül Parlak'ın yeğeninin ise yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 20:45
  1. Elazığ
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