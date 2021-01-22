PKK'dan çocuklarını isteyen ailelere HDP'den 'seçim müziği' provokasyonu

HDP Hakkari İl Başkanlığı binası önünde, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin gerçekleştirdiği oturma eylemi sırasında parti binasından hoparlörden seçim müziği çalması tepkiye neden oldu.

Hakkari'de evlat nöbeti

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemin ardından Hakkari'deki aileler ikinci defa HDP il binası önünde eylem yaptı. Hakkari'de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 ailenin üyeleri, terör örgütüne tepki gösterdi. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayraklarıyla 'Kürt-Türk kardeştir HDP kalleştir', 'Çocuklarımız dağda kurda kuşa yem olmasın', ‘Kahrolsun PKK’, ‘Kahrolsun HDP’ sloganları atarak HDP il binası önüne geldi.

HDP seçim müziği çaldı

Burada sloganlara devam eden ailelerin sesini bastırmak isteyen HDP’liler, hoparlörden partinin seçim müziklerini çaldırdı. Bunun üzerine anneler de seslerini daha gür ulaştırmak için megafonla slogan atmaya devam etti.

Bir yıldır annesi Diyarbakır eyleminde olan Yüksekovalı Besna Sağlim, PKK tarafından zorla dağa götürülen ağabeyi Hamza Sağlim’in akıbetini sordu. “Bizler bugün burada dağa kaçırılmış, kandırılmış çocuklarımıza kavuşma ve sesimizi duyurmak için Hakkari anneleri olarak toplanmış bulunmaktayız” diyen Sağlim, “Bizler buradan, tüm Türkiye’ye haykırıyoruz, gün birlik ve beraberlik günüdür. Başta Hakkari halkı olmak üzere tüm Doğu ve Güneydoğu halkı artık uyansın” dedi.

"Biz çocuklarımızı HDP’den istiyoruz”

PKK’nın ve taşeronlarının gerçek yüzünün görülmesini isteyen Sağlim, “Yeter artık, kardeş kardeşi vurmasın. Gelin, korkmayın birleşelim. Hep beraber evlatlarımızı dağdan indirelim. İnanıyoruz ki azimle seslerini yükselten biz annelerin sayesinde terör örgütlerinin elinde bulanan yavrularımızı kurtaracağız. Biz yüreği yanık anneler olarak, tek isteğimiz her canlının nasıl yaşam hakkı varsa, dağdaki çocuklarımızın da yaşam hakkı vardır diyoruz ve biz çocuklarımızı HDP’den istiyoruz” diye konuştu.

Grup 5 dakikalık oturma eyleminin ardından sloganlarla parti binası önünden ayrılarak eylemlerine son verdi.