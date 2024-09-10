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Siyaset

PKK'dan CHP'ye 'eş başkanlık' modeli! Terörist elebaşı muhalefete yol gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-09-10 20:04:00 -
PKK'dan CHP'ye 'eş başkanlık' modeli! Terörist elebaşı muhalefete yol gösterdi

PKK/KCK elebaşlarından "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran, terör örgütünün yayın organına yaptığı açıklamada, CHP'nin "eşit temsiliyet" kavramını tartıştığına dikkat çekerek ana muhalefet partisine "yol haritası" çizdi. PKK elebaşı Hozat, eşit temsiliyet kavramıyla birlikte ilerleyen günlerde CHP'de ve yönetimindeki belediyelerde de eş başkanlık sisteminin adım adım tartışılacağını söyledi.

14 – 28 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın adayı olarak gösterilen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunan PKK/KCK elebaşlarından "Bese Hozat kod adlı Hülya Oran, terör örgütünün yayın organına açıklamalarda bulundu, CHP'ye resmen "yol haritası" çizdi.

"BUNU ADIM ADIM TARTIŞMAK DURUMUNDA KALACAK"

CHP'nin "eşit temsiliyet" kavramını tartıştığına dikkat çeken PKK elebaşı, "Yarın CHP'de de eş başkanlık sistemini, belediyelerde de eş başkanlık sistemini adım adım tartışmak durumunda kalacak." dedi.

PKK'lı terörist Hozat, şu ifadeleri kullandı: "Giderek demokratik siyaset ve özgürlük mücadelesi gerçekten herkesi değiştiriyor. Herkes kendi çıkarı temelinde ele alıyor ama ciddi bir değişim de yaratıyor."

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK ÇAĞRISI, "İÇ SAVAŞ" TEHDİDİ!

Öte yandan PKK elebaşı Bese Hozat, 14-28 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Millet İttifakı'nın adayı eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek çağrısında bulunmuştu.

Kılıçdaroğlu'na oy isteyen Hozat, "Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adres gösterdiği adaya da tüm halkımızın oy vermesi gerekiyor." ifadesini kullanmıştı.

Terör örgütü PKK elebaşı Bese Hozat,14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda iç savaş çıkartacaklarını itiraf etmişti.

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'daki mahkumiyeti üzerinden AK Parti MHP'ye karşı "faşist iktidar" diyerek alçak suçlamalarda bulunan Hozat, "Bu AK Parti-MHP iktidarda kalırsa Türkiye'nin geleceğinin de ne olduğunu ortaya koyuyor. Bu bir iç savaşa çağrıdır. Bunun zeminini adım adım hazırlıyorlar. AK Parti-MHP, Türkiye'de iç savaşın zeminini adım adım döşüyor. Bu İmralı işkence, tecrit sistemine, karşı çok güçlü mücadele etmek gerekiyor." diye konuşmuştu.

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