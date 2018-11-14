PKK'da eşcinsellik gitgide artıyor! Teröristlerden flaş itiraflar

Güvenlik güçleri tarafından bir süre önce yakalanan 'Sorej' kod adlı PKK'lı teröristin ifadesinde, Suriye'nin Deyrizor bölgesindeki 'Leşger' kod adlı terörist elebaşısının hemcinslerine cinsel istismarda bulunduğu için tutuklandığını, suçunu kabul eden teröristin 6 ay süren cezasının bitiminde tekrar eski yerinde elebaşı konumunda faaliyetlerine devam ettiğini belirttiği bildirildi.

Eşcinsellik eskiden infaz sebebiydi

'Rızgar' kod adlı bir başka teröristin 2017’deki ifadesinde Irak kuzeyinde faaliyet gösteren 'Fırat' kod adlı teröristin eşcinsel olduğu için infaz edildiğini anlattığı ortaya çıkmıştı.

Kadınlarla yaşanan sorunlar eşcinselliğin önünü açtı

İfadelere göre, kadın ve erkek teröristler arasında geçen yıldan beri yaşanan sürtüşmeler, kavgalar, kadın teröristlerin infazlarındaki artışlar ve zulümlere dayanamayarak meydana gelen kaçışların teröristlerin eşcinselliğe eğilimini artırdığı, bu eğilimleri zaten kuvvetli olduğu bilinen örgüt elebaşlarının da bunu kabullendiği belirtildi.